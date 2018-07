Orange Polska podtrzymuje capex na poziomie 2-2,2 mld zł w całym 2018 r.



Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - Orange Polska podtrzymuje poziom całorocznych wydatków inwestycyjnych (capex) na poziomie 2-2,2 mld zł w 2018, w tym kwota 700-800 mln zł przeznaczona zostanie na światłowód, poinformował prezes Jean Francois Fallacher.

W I półroczu capex operatora wyniósł 900 mln zł. Wydatki na światłowód wyniosły 325 mln (35% całego capex), co oznacza wzrost o 16% r/r.

„Zwiększyliśmy zasięg o 350 tys. gospodarstw, koncentrujemy się w dużej mierze na gospodarstwach jednorodzinnych. Tu widzimy silny popyt na światłowód" - stwierdził prezes operatora.

Orange ma aktualnie 3 mln gospodarstw domowych w zasięgu FTTH w ok. 120 miastach.

Capex w segmencie mobilnym wyniósł w pierwszych sześciu miesiącach 135 mln zł, co oznacza 47% wzrostu r/r.

„To nasz kluczowy biznes i musimy odpowiadać na wysoki wzrost zużycia danych. Refarming spektrum sprawił, że 4G LTE obsługuje 11 tys. masztów ( o 1 tys więcej r/r), w tym LTE Advanced obsługuje 5,1 tys. stacji" - wymienił Fallacher.

(ISBnews)