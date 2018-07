Kurs Silvair wzrósł o 5,88% na debiucie na GPW



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Akcje Silvair, Inc. zadebiutowały na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Kurs akcji na otwarciu notowań wyniósł 18 zł, co oznacza wzrost o 5,88% względem ceny z oferty.

Wcześniej w lipcu Silvair Inc. przydzielił 1 184 910 nowych akcji w ramach oferty publicznej i pozyskał ponad 20 mln zł brutto na rozwój. Cena emisyjna wyniosła 17 zł za jedną akcję.

"Pozyskane środki pozwolą nam dalej rozwijać naszą technologię, a także rozbudować kanały sprzedaży. Zdobycie statusu spółki publicznej również jest dla nas bardzo ważne, ponieważ zwiększa naszą rozpoznawalność i wiarygodność w oczach partnerów. Liczymy również na to, że jako spółce giełdowej będzie nam łatwiej pozyskiwać talenty do naszego krakowskiego zespołu"– powiedział prezes Rafał Han, cytowany w komunikacie.

"Jako amerykańska spółka wchodząca na polską giełdę jesteśmy pionierami. Musieliśmy pokonać wiele formalnych przeszkód, sądzimy też że przetarliśmy szlak dla innych. Chcemy stosować się do najlepszych standardów komunikacji obowiązujących na warszawskim rynku i aktywnie komunikować się z naszymi akcjonariuszami" – zapewnił dyrektor finansowy Adam Gembala.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.

(ISBnews)