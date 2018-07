Robyg rozpoczął sprzedaż 156 lokali w ramach I etapu inwestycji City Sfera



Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Robyg wprowadził do sprzedaży 156 lokali w dwóch budynkach pierwszego etapu nowej inwestycji City Sfera w Warszawie. Etap posiada już pozwolenie na budowę – rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kw. 2018, a zakończenie na I kw. 2020.

City Sfera na warszawskim Wiktorynie będzie się składała z niskiej 3-piętrowej zabudowy.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)