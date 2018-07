Ultimate Games nie wyklucza przejścia na rynek główny GPW z NC w 2019 r.





Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Ultimate Games nie wyklucza przejścia na rynek główny GPW z NewConnect w 2019 roku przy sprzyjających warunkach rynkowych i sukcesach szykowanych gier, poinformował ISBnews prezes Mateusz Zawadzki. Prowadzi kilkanaście rozmów ws. portowania gier na Nintendo Switch.



"Przyszły rok pokaże potencjał naszej spółki. Jeżeli nasze gry wędkarskie i 'Deadliest Catch' odnotują dobre wyniki, to przejście na GPW odbędzie się w przyszłym roku. Ten drugi tytuł jest na licencji Discovery. Oceniamy, że ma potencjał na minimum 200 tys. sprzedanych kopii. Nasz partner ma mocne kanały social, co daje nam wielokrotnie zwiększony zasięg przy niskim budżecie" - powiedział ISBnews Zawadzki.



Wskazał, że spółka prowadzi kilkanaście rozmów w kwestii portów gier w ramach grupy PlayWay, jak i poza nią.



"Pracujemy szczególnie nad tytułami z gatunków, których nie ma na Switch. Do końca roku spodziewam się wypuszczenia 3-6 gier na Switch w zależności od certyfikacji. W 2019 może to być nawet 20-40 gier powiedział prezes.



30 sierpnia gra "Ultimate Fishing Simulator" na PC pojawi się w pełnej wersji na Steam (jak podkreślił Zawadzki, na tzw. wishlist jest zapisane ponad 40 tys. użytkowników platformy, a potencjalna sprzedaż według dostępnych rynkowych wskaźników powinna być 3-5 razy wyższa). Z kolei we wrześniu na Steam ma się pojawić "Pro Fishing".



"Szukamy podmiotów do przejęcia w Polsce i za granicą - zespoły deweloperskie lub gotowe spółki. Dotychczas zbudowaliśmy 26 zespołów (na 2-8 osób) poza Warszawą. 1-1,5mln zł, które generujemy wystarcza na inwestycje przy naszym modelu działania. A oczekujemy rosnących zysków z kolejnych tytułów. Nie boimy się kontrowersji lub specyficznych nisz. Stąd prace nad tytułem 'Priest'" - zaznaczył prezes Ultimate Games.



Jak wskazał, ostrożne szacunki na 2018 zakładają przychody na poziomie 3 mln zł i 0,9 mln zł zysku netto. Wyniki za I półrocze to odpowiednio 1,5 mln zł i 0,56 mln zł zysku, ale w jego ocenie kluczowe będzie II półrocze.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



Sebastian Gawłowski



(ISBnews)