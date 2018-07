Kredyty mBanku wzrosły o 7,5% r: r, wskaźnik NPL wzrósł do 5,2% w II kw. 2018 r.



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 7,5% r/r do 92,68 mld zł na koniec II kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec II kw. br. wobec 5,1% kwartał wcześniej i 5% rok wcześniej, podał bank w prezentacji.

Wartość kredytów detalicznych brutto wzrosła o 4,9% r/r do 51,13 mld zł, zaś kredytów korporacyjnych o 12,8% r/r do 40,76 mld zł na koniec II kw.

"Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wzrosły w II kwartale 2018 roku o 3 938,0 mln zł, czyli 4,6%. Wzrost wartości kredytów zanotowano zarówno w segmencie klientów detalicznych (+2 308,3 mln zł, czyli 4,7%), jak i korporacyjnych (+1 996,4 mln zł, czyli 5,2%). Wyłączając wpływ wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o około 2,7%. W II kwartale 2018 roku Grupa mBanku udzieliła 1 152,8 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 331,6 mln zł kredytów niehipotecznych" - czytamy w raporcie półrocznym.

Depozyty klientów ogółem zwiększyły się o 10,9% r/r do 97,79 mld zł, w tym depozyty detaliczne - o 11,3% r/r do 59,9 mld zł, a korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo/ sell-buy-back) - o 8,7% r/r do 34,45 mld zł.

Wskaźnik NPL na koniec II kw. br. wyniósł 5,2%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w ujęciu kwartalnym i o 0,2 pkt r/r.

Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 91,6% wobec 90,8% kwartał wcześniej i 94,6% rok wcześniej, podano także w prezentacji.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)