QubicGames miało 0,22 mln zł zysku netto, 0,23 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - QubicGames odnotowało 0,22 mln zł zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 0,23 mln zł wobec 0,21 mln zł straty rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,22 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 0,17 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach ze sprzedaży emitenta [w II kw. br.] stanowiły przychody ze sprzedaży gier na platformę Nintendo Switch. W drugim kwartale 2018 roku emitent sprzedał 148,9 tysiąca gier na najnowszą platformę Nintendo (ponad 4-krotnie więcej w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku). W ocenie zarządu, bardzo istotnym faktem jest to, że znacząco zwiększyła się baza graczy posiadających gry spółki (ponad 200 tysięcy użytkowników na konsoli Nintendo Switch), co ułatwia pozyskanie do wydania, jak i samą sprzedaż kolejnych gier przez spółkę" - czytamy w raporcie.



W I poł. 2018 r. spółka miała 0,54 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,8 mln zł w porównaniu z 0,26 mln zł rok wcześniej.



QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2016 r.



(ISBnews)