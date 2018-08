Nowi członkowie zarządu Idea Banku zajmą się m.in. sprzedażą i bancassurance



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Artur Kubiński od 1 sierpnia zarządza obszarem sprzedaży w Idea Banki, a w zakresie kompetencji drugiego z nowo powołanych członków zarządu banku, Rafała Grodzickiego od 1 września znajdzie się m.in. bancassurance i zarządzanie ryzykiem operacyjnym, podał bank.

"Bogate doświadczenie zawodowe i wiedza nowych członków zarządu idealnie uzupełniają obecny skład zarządu i będą wsparciem realizacji strategii banku" - powiedział prezes Idea Banku Tobiasz Bury, cytowany w komunikacie.

Artur Kubiński ma ponad 18-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w instytucjach finansowych. Zarządzał sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi w takich instytucjach jak HSBC Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska i LUKAS Finanse. W latach 2013-2015 pełnił funkcję członka zarządu Idea Bank Ukraina. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku był od września 2015 r. członkiem zarządu Idea Bank Białoruś. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

"Już dzisiaj wiem, że praca w Idea Banku będzie dużym wyzwaniem i przygodą zarazem. To czysta przyjemność realizować postawione cele z zespołem nie patrzącym na ograniczenia, szukającym innowacyjnych i niestandardowych rozwiązań, zachowującym przy tym pełną transparentność i utrzymującym standardy na wysokim poziomie. Będziemy nadal mile zaskakiwać naszych klientów oraz wyznaczać nowe kierunki i trendy na rynku" - powiedział Kubiński, cytowany w komunikacie.

Rafał Grodzicki pracuje w instytucjach finansowych od 27 lat. W latach 1991-2004 związany był z Bankiem Handlowym, gdzie osiągnął stanowisko dyrektora zarządzającego w pionie małych przedsiębiorstw. Od 2004 r. do 2016 r. pracował na stanowiskach kierowniczych w Grupie PZU, w tym w latach 2008 – 2016 pełnił funkcję członka zarządu PZU Życie, a w latach 2015-2016 był członkiem zarządu PZU. Przed dołączeniem do zarządu Idea Banku prowadził projekty doradcze w obszarze bankowości i ubezpieczeń. Jest absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, podano też w materiale.

"Zachodzące obecnie zmiany regulacyjne i rynkowe stanowią olbrzymie wyzwanie dla instytucji finansowych, które muszą zachować innowacyjność, konkurencyjność i jednocześnie być compliance. Zgodnie z maksymą Petera Druckera, że 'najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie', chciałbym, dołączając do zespołu Idea Banku, budować rozwiązania tworzące przyszłość, ale osadzone na solidnych fundamentach mając w pamięci, że bank to: kapitał, ludzie i dobre procedury" - stwierdził Grodzicki.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

(ISBnews)