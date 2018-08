"Rada nadzorcza w dniu 31 lipca 2018 roku zaakceptowała decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa zarządu Energa SA, wiceprezesowi zarządu ds. operacyjnych pani Alicji Barbarze Klimiuk" - czytamy w komunikacie.



Rada nadzorcza Energi odwołała wczoraj Arkadiusza Siwkę z funkcji prezesa.



Alicja Klimiuk jest w składzie zarządu Energi od 1 marca 2017 r. Od początku lutego do końca czerwca 2018 r. pełniła obowiązki prezesa.



Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.



>>> Polecamy: Provident, Vivus i inni. Sprawdziliśmy, ile firmy pożyczkowe zarabiają na chwilówkach