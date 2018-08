Backlog Asseco BS wyniósł 200,4 mln zł na koniec I półrocza 2018 r.



Warszawa, 03.08.2018 (ISBnews) - Backlog Asseco Business Solutions wyniósł 200,4 mln zł na koniec I półrocza 2018 r. wobec 212,8 sprzedaży w całym 2017 r. , poinformowali przedstawiciele spółki.

"Backlog Asseco BS na 2018 r. po I półroczu 2018 r. wyniósł 200,4 mln zł. Ale sam backlog nam faktycznie tak bardzo nie urósł w porównaniu z 2017 r., ponieważ w tym backlogu jest też Macrologic, który został przez nas przejęty" - powiedział członek zarządu spółki Mariusz Lizon podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że sprzedaż za 2017 r. (212,8 mln zł) nie zawiera sprzedaży realizowanej przez Macrologic, co nieco zakłóca ewentualną porównywalność danych związanych z backlogiem.

Lizon dodał, że przychody z zagranicy wyniosły w I półroczu 14,87 mln zł, czyli wzrosły o 13% r/r. "Uważam, że ten wzrost dwucyfrowy w perspektywie 2 lat powinien się utrzymać" - powiedział Lizon.

Przychody ogółem w I poł. 2018 r. wyniosły 125,35 mln zł (wzrost o 40% r/r) wobec 89,64 mln zł w I poł. 2017 r. W Polsce zanotowano sprzedaż na poziomie 110,48 mln zł wobec 76,5 mln zł w analogicznym okresie 2017 r.

Według Lizona, stosunkowo duże przychody spółka w II kwartale roku zanotowała w segmencie firm, szczególnie tych, które musiały dostosować systemy do nowych wymagań związanych ze split payment.

"Split payment dla firm faktoringowych miał największe znaczenie, tam te modyfikacje wchodziły bardzo głęboko" - dodał.

Prezes zwrócił uwagę, że są to raczej zdarzenia jednorazowe, które miały wpływ na wyniki spółki, podobnie jak np. zakup firmy Macrologic.

"Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem naszej sprzedaży również proporcjonalnie dywidenda będzie rosła. W każdym razie, przy każdej planowanej wypłacie dywidendy będziemy chcieli zachować część środków na spłatę naszego kredytu rewolwingowego" - dodał Lizon.

Z zysku za rok 2017 r. w kwocie 47,28 mln zł na wypłatę dywidendy przeznaczono 43,44 mln zł.

Po I półr. br. zadłużenie spółki wynosiło 48,4 mln zł, do tej kwoty dochodzi około 20 mln zł kredytu rewolwingowego.

W ramach grupy kapitałowej Asseco, Asseco Business Solutions stanowi centrum kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mobilne systemy wspomagające zarządzanie.

(ISBnews)