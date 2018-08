"Emitent w swojej odpowiedzi oświadczył, że jest skłonny do akceptacji zaproponowanej ceny nabycia 100% akcji Simple Creative Products S.A. (zakup spółki wraz z zadłużeniem ) na poziomie 12 000 000 zł, jednak warunkiem akceptacji oferty jest dokonanie transakcji, w tym w szczególności zawarcie umowy sprzedaży akcji w ramach dokumentacji transakcyjnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy przez radę nadzorczą emitenta" – czytamy w komunikacie.



Gino Rossi oczekuje na pisemną odpowiedź Monnari do 7 sierpnia br. Brak pisemnej odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za zakończenie negocjacji, zaznaczono.



W połowie lipca Monnari Trade podjęło decyzje o złożeniu skorygowanej oferty dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Simple Creative Products przez Monnari Trade lub podmiot w 100% zależny od Monnari od Gino Rossi. Proponowana przez Monnari Trade cena 100% akcji Simple to 12 mln zł.



Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147 mln zł w 2017 r.



Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.



(ISBnews)