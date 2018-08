Serinus rozpoczął prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii





Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - Serinus rozpoczął prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii; mają one potrwać ok. 4 tygodni, podała spółka.



"W południe czasu wschodnioeuropejskiego rozpoczęto prace wiertnicze nad odwiertem Moftinu-1003 w Rumunii. Planowana końcowa głębokość otworu wynosi 1.600 metrów, a prace wiertnicze do osiągnięcia tej głębokości zajmą, jak się przewiduje, około czterech tygodni. Odwiert ma za zadanie dotrzeć do wszystkich formacji gazonośnych piaskowców o charakterze komercyjnym, które były obecne w odwiercie Moftinu-1007" - czytamy w komunikacie.



Zakładając, że prace wiertnicze zakończą się sukcesem, odwiert zostanie uzbrojony oraz przetestowany i będzie gotowy do prowadzenia produkcji z wykorzystaniem przyłącza do stacji gazowej Moftinu. Podobnie jak w przypadku Moftinu-1007, odwiert Moftinu-1003 stanowi wykonanie części prac objętych zobowiązaniem w ramach uzyskanego trzyletniego przedłużenia koncesji Satu Mare do 28 października 2019 r." - czytamy dalej.



Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)