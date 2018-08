PGE: Produkcja energii elektrycznej wzrosła o 18% r: r do 32,92 TWh w I poł. 2018



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 32,92 TWh w I poł. 2018 r. (wzrost o 18% r/r), w tym z węgla brunatnego - 19,29 TWh (spadek o 3% r/r), podała spółka.

"Po pierwszym półroczu 2018 r. produkcja energii w grupie wyniosła 32,92 TWh, z czego 19,29 TWh, czyli o 3% mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego Elektrowni Bełchatów oraz Elektrowni Turów" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego wyniosła 10,27 TWh, co oznacza wzrost o 97% w stosunku do okresu bazowego. Jest to efektem ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,95 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 2,42 TWh.

"O 53% wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I półroczu 2018 r. wyniósł 2,24 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,87 TWh" - czytamy dalej.

Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I półroczu 17,99 TWh, co oznacza wzrost o 3% r/r.

Z kolei sprzedaż ciepła wyniosła 29,04 PJ i była o 174% wyższa r/r.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)