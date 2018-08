Ronson podtrzymuje plan przekazania ok. 800 mieszkań w tym roku



Warszawa, 08.08.2018 (ISBnews) - Ronson Development podtrzymuje plany zakładające przekazanie klientom w całym 2018 roku łącznie około 800 lokali, poinformował prezes Nir Netzer. Spółka chce też w tym roku sfinalizować proces przeniesienia siedziby do Polski.

"Podtrzymujemy nasze plany, które zakładają przekazanie klientom w całym 2018 roku łącznie około 800 lokali. Spodziewamy się w związku z tym, że podobnie jak w pierwszym półroczu, pozwoli nam to osiągnąć satysfakcjonujące wyniki finansowe także w drugiej połowie roku" - powiedział Netzer, cytowany w komunikacie.

W pierwszym półroczu br. Ronson przekazał klientom klucze łącznie do 517 lokali, co oznacza wzrost o 39% r/r, przy czym 64 z przekazanych w I poł. br. lokali dotyczyło projektu City Link I, w którym spółka ma 50-procentowy udział.

"Od początku tego roku przekazaliśmy klientom łącznie 571 lokali, czyli o 39% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, co przełożyło się na dynamiczny wzrost przychodów. Największy udział w rozpoznanych wynikach miał projekt Espresso na warszawskiej Woli, gdzie w pierwszym półroczu przekazaliśmy klientom 137 lokali o łącznej wartości ponad 56 mln zł i marży brutto na poziomie prawie 22%. W ukończonym w maju br. pierwszym etapie osiedla Miasto Moje na Białołęce w drugim kwartale zdążyliśmy przekazać 60 lokali o łącznej wartości prawie 17 mln zł z marżą brutto sięgającą niemal 25%. Dodatkowo, 134 lokale (o łącznej wartości 40 mln zł) w Miasto Moje I były już sprzedane na koniec czerwca i spodziewamy się, że zostaną one przekazane klientom i rozpoznane w rachunku wyników w trzecim kwartale tego roku" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Rami Geris, także cytowany w komunikacie.

"W pierwszym półroczu przekazaliśmy również 24 lokale w projekcie Nova Królikarnia na Mokotowie. Są to głównie apartamenty o dużych metrażach i wysokiej średniej cenie jednostkowej – łączna wartość przekazanych lokali to blisko 19 mln zł, a marża brutto przekroczyła 12%. Warto tutaj wskazać, że łączne spodziewane przychody z całego projektu Nova Królikarnia (uwzględniając etapy objęte opcjami zakupu) wynoszą niemal 450 mln zł" - dodał Geris.

Od kwietnia do czerwca spółka zakontraktowała sprzedaż 248 lokali, czyli o 38% więcej niż przed rokiem. Narastająco od początku tego roku Ronson Development znalazł nabywców łącznie na 436 lokali.

Na koniec czerwca br. w ofercie sprzedaży spółki znajdowało się łącznie 881 lokali.

"Aby utrzymać tempo sprzedaży, niewątpliwie musimy w kolejnych miesiącach uzupełnić naszą ofertę. W drugim półroczu planujemy uruchomienie projektów obejmujących łącznie ponad 600 lokali. Będą to zarówno kontynuacje naszych dotychczasowych inwestycji: Miasto Moje i Nova Królikarnia w Warszawie oraz Vitalia we Wrocławiu, jak i projekty w zupełnie nowych lokalizacjach: na warszawskim Ursusie oraz na wrocławskim Jagodnie" - zapowiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski.

"Spodziewamy się również, że w tym roku sfinalizujemy proces przeniesienia siedziby spółki do Polski, która jest naszym rodzimym rynkiem od początku działalności" - powiedział także prezes.

Na początku lipca br. Ronson Development, przy poparciu rady nadzorczej, podjął decyzję o rozpoczęciu procedury przeniesienia siedziby z Holandii do Polski.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)