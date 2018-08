PGNiG: Z powodzeniem zakończono prace intesyfikacyjne na odwiercie Przemyśl-49



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) z powodzeniem zakończyło prace na odwiercie Przemyśl-49, mające na celu intensyfikację produkcji, podała spółka. PGNiG wkrótce przystąpi do rewitalizacji kolejnych otworów na tym złożu.

"Przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca tego roku prace na odwiercie Przemyśl-49 polegały na jego pogłębieniu o około 200 m, do horyzontu VIIIa. W efekcie PGNiG uzyskało zwiększony przypływ gazu, który pozwala szacować roczną produkcję z odwiertu na 25 mln m3 gazu wysokometanowego. Otwór Przemyśl-49 został odwiercony w 1969 roku. Przed pogłębieniem wydobywano z niego 0,5 mln m3 surowca rocznie" - czytamy w komunikacie.

Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury przesyłowej Przemyśl-49 zostanie włączony do sieci kopalni Przemyśl-Zachód w ciągu miesiąca. Będzie to pierwszy odwiert produkujący przemysłowo gaz z horyzontu VIIIa.

"Wyniki badań geologicznych, które przeprowadziliśmy dwa lata temu, wskazują, że w nieeksploatowanym dotąd horyzoncie VIIIa znajdują się duże zasoby gazu. Jednym ze sposobów, aby po nie sięgnąć, jest rewitalizacja już istniejących odwiertów. Wykorzystujemy do tego innowacyjne rozwiązania poprawiające efektywność wierceń" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Kolejnym odwiertem poddanym rewitalizacji będzie Przemyśl-47, który został zlikwidowany w 2000 roku w związku ze spadkiem produkcji gazu, podano także.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)