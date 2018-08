Energa optymistycznie patrzy na wyniki przyszłego roku



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, Energa pozostaje optymistyczna co do wyników przyszłego roku, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

"Pomimo trudnych uwarunkowań osiągamy stabilne wyniki Grupy Energa. Wyniki I półrocza oceniamy bardzo dobrze" - powiedział Kościelniak podczas konferencji prasowej.

"Patrzymy z optymizmem - mimo tej trudnej sytuacji - na wyniki roku przyszłego" - dodał.

Wcześniej wskazał m.in. na rosnące ceny energii odbijające się na segmencie obrotu, wzrost cen węgla i uprawnień do emisji CO2.

"Czynniki wpływające na wynik w perspektywie kolejnego kwartału to wysokie rynkowe ceny energii, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 oraz konkurencja rynkowa" - powiedział także wiceprezes.

W I poł. 2018 r. Energa miała 556 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 484 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 034 mln zł w porównaniu z 5 197 mln zł rok wcześniej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)