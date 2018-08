Energa nie będzie wnioskować do URE o podwyżkę taryfy na ten rok



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Energa nie planuje występować do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) z wnioskiem o podwyżkę taryfy na ten rok, poinformował wiceprezes Jacek Kościelniak.

"Nie zamierzamy wnioskować do URE o podwyżkę taryfy w tym roku" - powiedział Kościelniak dziennikarzom.

Dodał, że spółka analizuje kwestię taryf na kolejny rok.

"Zmagamy się z wysokimi cenami węgla uprawnień do emisji CO2 i praw majątkowych odnawialnych źródeł energii" - powiedział.

Podkreślił jednak, że spółka jest na etapie analiz i jest za wcześnie, by mówić o wnioskach taryfowych na przyszły rok.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)