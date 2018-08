Vantage i Rank wnioskują do UOKiK ws. rozszerzenia wspólnego przedsiębiorcy



Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - Vantage Development i Rank Progress złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie rozszerzenia działalności wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 14 sierpnia, sprawa jest w toku.

"Vantage Development S.A. i Rank Progress S.A., [...] zamierzają rozszerzyć działalność wspólnego przedsiębiorcy, działającego pod nazwą Port Popowice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, utworzonego na podstawie decyzji prezesa UOKiK wydanej w dniu 18 stycznia 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem głównej działalności grup kapitałowych obu spółek jest realizacja i komercjalizacja projektów mieszkalnych, biurowych i handlowych, jak również wynajem powierzchni komercyjnych w nieruchomościach biurowych i handlowych oraz handel nieruchomościami. Grupy kapitałowe prowadzą działalność na terytorium Polski.

Wspólny przedsiębiorca będzie realizował inwestycję, polegającą na wybudowaniu kompleksu mieszkaniowego z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową we Wrocławiu.

(ISBnews)