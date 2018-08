PKP Cargo podniosło prognozę zysku EBITDA Grupy do 904,8 mln zł w br.



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podniosło tegoroczne jednostkowe prognozy EBITDA do 781,3 mln zł (o 17,7% wyżej w stosunku do poprzedniej prognozy) i zysku netto do 269,9 mln zł (o 67,8% wyżej w stosunku do poprzedniej prognozy), wynika z komunikatu spółki. Jednocześnie szacowany zysk EBITDA Grupy PKP Cargo wyniesie 904,8 mln zł w 2018 roku, co oznacza wzrost o 16,2% w stosunku do poprzedniej prognozy.

„Zarząd spółki PKP Cargo, po przeanalizowaniu wyników finansowych spółki za I półrocze 2018 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy wybranych jednostkowych danych finansowych i operacyjnych dotyczących działalności PKP Cargo na rok 2018:



- przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo wyniosą 3 914,5 mln zł tj. wzrost o 1,6 mln zł (+0,04%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- zysk EBITDA PKP Cargo wyniesie 781,3 mln zł, tj. wzrost o 117,7 mln zł (+17,7%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- zysk EBIT PKP Cargo wyniesie 337,3 mln zł tj. wzrost o 133,3 mln zł (+65,3%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- zysk netto PKP Cargo wyniesie 269,9 mln zł tj. wzrost o 109,1 mln zł (+67,8%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- nakłady inwestycyjne CAPEX wyniosą 878,5 mln zł, tj. spadek o 139,1 mln zł (-13,7%) w stosunku do poprzedniej prognozy" – wymieniono w komunikacie.



Ponadto, w wyniku korekty prognozy spółki, aktualizacji podlega również prognoza wybranych danych Grupy PKP Cargo na rok 2018 rok:

- zysk EBITDA Grupy PKP Cargo wyniesie 904,8 mln zł, tj. wzrost o 126,1 mln zł (+16,2%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- przewieziona masa towarowa wyniesie 121,8 mln ton, tj. spadek o 4,1 mln ton (-3,2%) w stosunku do poprzedniej prognozy,

- udział w polskim rynku przewozów wg pracy przewozowej wyniesie 49,7%, tj. spadek o 4,2 p.p. (-7,9%) w stosunku do poprzedniej prognozy, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

(ISBnews)