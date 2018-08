JHM Development miał 8,63 mln zł netto, 12,88 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - JHM Development odnotował 8,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 12,88 mln zł wobec 10,39 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,54 mln zł w I-II kw. 2018 r. wobec 57,18 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2018 roku grupa kapitałowa odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. Wzrost o 40,9% przychodów ze sprzedaży jest głównie efektem wzrostu sprzedaży mieszkań w realizowanych w poprzednich okresach inwestycji deweloperskich. W szczególności dotyczy to inwestycji w Rumi, Katowicach, Skierniewicach, Żyrardowie i Brzezinach" - czytamy w raporcie.

W tym okresie sprzedano aktami notarialnymi przenoszącymi własność (przekazania lokali) 230 lokali mieszkalnych i 158 garaży/miejsc postojowych, w porównaniu do 152 lokali mieszkalnych i 107 garaży/miejsc postojowych w analogicznym okresie roku 2017. Spółka Marywilska 44 Sp. z o.o. wypracowała przychody ze sprzedaży na lepszym poziomie niż w roku poprzednim – wzrost przychodów wyniósł ok. 10,8%, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 5,78 mln zł wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30.06.2018 r. JHM Development posiadał w sprzedaży lokale mieszkalne w 14 zakończonych inwestycjach, obejmujących 16 budynków mieszkalnych i 7 domów jednorodzinnych. Stanowi to ofertę łącznie 257 gotowych lokali: 250 mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 7 domów w zabudowie szeregowej, podano w raporcie.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)