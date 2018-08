GTC miało 21,76 mln euro zysku netto w II kw. 2018 r.



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 21,76 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 27,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 27,27 mln euro wobec 21,09 mln euro. Zysk z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 10,83 mln euro wobec 26,67 mln euro zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 37,67 mln euro w II kw. 2018 r. wobec 28,19 mln euro rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 46,07 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 59,6 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 77,14 mln euro w porównaniu z 58,42 mln euro rok wcześniej.

Marża brutto z wynajmu wzrosła o 26% do 54 mln euro (43 mln euro w I półroczu 2017 r.). Wskaźnik FFO I wzrósł o 35% do 29 mln euro (21 mln euro w I półroczu 2017 r.), a FFO I na akcję wyniósł 0,06 euro. EPRA NAV wzrosła o 4% do 1.120 mln euro (1 073 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 r.), a EPRA NAV na akcję wzrosła do 2,32 euro. Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 45%.

"Bardzo dobre wyniki działalności operacyjnej, w połączeniu z działalnością deweloperską i nowo pozyskanymi inwestycjami nieustannie poprawiają kluczowe wskaźniki efektywności GTC. Ukończenie biurowca GTC White House w Budapeszcie, którego głównym najemcą jest BlackRock, to dowód na to, że GTC potrafi dostarczyć międzynarodowym klientom najwyższej jakości powierzchnię biurową. Utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na powierzchnię biurową i handlową w stolicach państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz w największych miastach w Polsce stanowi silne wsparcie naszej strategii w zakresie rozwoju i nabyć" - powiedział prezes powiedział Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)