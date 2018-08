NCBR podpisało umowę o dofinansowaniu projektu Cherrypick Games



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisało umowę o dofinansowaniu projektu Cherrypick Games, polegającego na opracowaniu inteligentnej platformy do analizy środowiska gry i zachowań użytkowników gier typu freemium, podała spółka.

"Koszt całkowity projektu wynosi 3,6 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2,6 mln zł. Czas trwania projektu zaplanowano na okres 30 miesięcy" - czytamy w komunikacie.

W ramach projektu spółka zamierza opracować platformę do inteligentnej analizy danych generowanych w czasie rzeczywistym przez użytkowników gier typu freemium / free-to-play. Dzięki opracowaniu zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowaniu autorskiego modelu analitycznego, platforma umożliwi automatyczną analizę danych w celu rekomendowania zmian w środowisku gry prowadzących do optymalizacji zdefiniowanych przez deweloperów kluczowych parametrów gry (KPI - Key Performance Indicators), podano również.

18 maja spółka podała, że NCBR przyznało jej 2,6 mln zł dofinansowania do projektu.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r. Spółka przejdzie na rynek główny GPW z NewConnect w tym roku.

(ISBnews)