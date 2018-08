Tauron podtrzymuje termin zakończenia budowy Elektrowni Jaworzno III



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Grupa Tauron podtrzymuje zakończenie budowy Elektrowni Jaworzno III na IV kw. 2019 r., poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

"Zaawansowanie prac przy Elektrowni Jaworzno wynosi 71%. W IV kw. 2019 r. oczekujemy zakończenia prac i ten termin podtrzymujemy. W przypadku budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowej Woli zaawansowanie prac wynosi 86%" - powiedział Grzegorczyk podczas konferencji prasowej.

Według niego, nakłady inwestycyjne w I półroczu Grupy Tauron wyniosły 1,48 mld zł i były zbliżone do poniesionych w analogicznym okresie ub.r. (1,5 mld zł). Istotna część nakładów w segmencie Wytwarzanie (437 mln zł) przeznaczona była na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

"Zgodnie z umową z PFR, fundusz ten zainwestuje do 880 mln zł w budowę Elektrowni Jaworzno i wszystkie warunki zostały spełnione oprócz ostatniego, którego oczekujemy spełnienia się do 28 października 2018 r." - dodał prezes.

Jak podaje spółka, całkowite wydatki na budowę tej elektrowni osiągną poziom ok 6,2 mld zł.

Według Taurona, największe nakłady w I półroczu zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (793 mln zł) w którym capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (436 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (288 mln zł).

"Na koniec czerwca mieliśmy 5,4 mld zł dostępnego finansowania, mamy więc zapewnione finansowanie na 24 miesiące albo i dłużej" - dodał wiceprezes Marek Wadowski.

Wadowski przyznał, że taryfa w zakresie energii elektrycznej na ten rok pozostaje bez zmian, ale nie wiadomo, kiedy spółka wystąpi do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) ws. nowej taryfy na kolejny rok.

"Przypatrujemy się rynkowi i będziemy ewentualnie komunikować w odpowiednim czasie, ale na pewno nie w sierpniu" - dodał wiceprezes.

Według niego, koszty związane z emisją CO2 będą znacząco wyższe w II połowie roku.

"Te koszty będą wyższe i będą miały negatywny wpływ na wyniki. Analizujemy sytuację, gdyż koszty związane z CO2 w drugim półroczu 2018 r. mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż w I półroczu tego roku i ten negatywny wpływ będzie miał nie tylko na Tauron, ale na wszystkie firmy energetyczne" - dodał Wadowski.

Według niego, w segmencie Wydobycie oczekiwane jest lepsze II półrocze tego roku.

"Spodziewamy się lepszego II półrocza w tym segmencie, ale osiągnięcie poziomu EBITDA z ub.r. będzie wyzwaniem" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że słabszy II kw. miała kopalnia Janina, lepszy Sobieski, a dobry kopalnia Brzeszcze.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

