Cyfrowy Polsat zakłada że skoryg. FCF bedzie nie wyższy niż 1,5 mld zł w 2018



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat oczekuje skorygowanych wolnych przepływów gotówkowych "nie wyższych niż 1,5 mld zł" w 2018 r., poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. EBITDA z wyłączeniem Netii raczej nie wzrośnie r/r.

"FCF po II kwartale jest zgodny z tym, co wcześniej sygnalizowałam. Oczekujemy w całym roku wolnych przepływów gotówkowych nie wyższych niż 1,5 mld zł" - powiedziała Ostap-Tomann podczas spotkania z dziennikarzami.

Skorygowany FCF po odsetkach wyniósł 1 688 mln zł w 2017 r.

W kwestii EBITDA dodała, że "raczej nie wzrośnie" bez uwzględnienia Netii. Na początku roku sygnalizowała, że Cyfrowy Polsat oczekuje EBITDA w 2018 r. na poziomie zbliżonym do odnotowanego w roku poprzednim. Zysk EBITDA Cyfrowego Polsatu spadł o 0,7% r/r do 3 617 mln zł w 2017 r.

Dług netto/EBITDA LTM grupy wynosi po I półroczu 2,91x. Członek zarządu grupy ds. finansowych oceniła, że jest on bardzo dobry poziom, pomimo przeprowadzonych w I półroczu akwizycji.

Ponadto, według jej słów, grupa zakłada, że do końca roku poziom capex do przychodów "nieco wzrośnie" z 7,1% po I półroczu.

"Wydaliśmy znaczące środki na inwestycje, ale uważamy ze zmonetyzujemy je w przyszłości" - wskazała Ostap-Tomann.

Grupa sfinalizowała w minionym półroczu transakcje przejęcia przede wszystkim Netii i Eleven Sports.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka należy także Midas. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)