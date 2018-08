Inpro ma umowę z DM Michael: Ström na organizację emisji obligacji do 20 mln zł



Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Inpro podpisało z Domem Maklerskim Michael/Ström umowę o organizację emisji obligacji do kwoty 20 000 000 zł na okres 3 lat, podała spółka.

"Na podstawie powyższych umów Michael/Ström Dom Maklerski zobowiązany jest m.in. do przygotowania dokumentacji na potrzeby ww. emisji, oferowania obligacji, pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy, pełnienia funkcji agenta kalkulacyjnego, reprezentowania spółki w czynnościach i postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA związanych z zarejestrowanemu obligacji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Inpro wskazał, że szczegółowe parametry emisji obligacji spółki dokonywanej w ramach ww założeń, zostaną ustalone po zakończeniu budowania księgi popytu na obligacje.

Kilka dni temu Inpro poinformowało, że planuje przeprowadzić do końca br. emisję 3-letnich obligacji, zabezpieczonych, na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł. Emisja obligacji będzie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 adresatów.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)