KGHM szacuje produkcje miedzi na 55,9 tys. t, a sprzedaż na 54,4 tys. t. w VII



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź szacuje, że produkcja miedzi płatnej wyniosła 55,9 tys. ton w lipcu, co oznacza spadek o 1% r/r, natomiast sprzedaż wzrosła o 9% r/r do 54,4 tys. ton, podała spółka we wstępnym raporcie dotyczącym produkcji i sprzedaży.

"Wyniki produkcyjne Grupy KGHM w lipcu 2018 r. rok do roku:

- Produkcja miedzi płatnej wyniosła 55,9 tys. t, tj. na poziomie nieznacznie niższym od zrealizowanego w lipcu 2017 r. Spadek w KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 1%, przy czym budżet w zakresie produkcji Cu w lipcu został zrealizowany z nadwyżką. Spadek w KGHM International wyniósł 7% i dotyczył głównie kopalni Robinson ze względu na niższy poziom wydobycia rudy. Pozytywny wpływ na wyniki produkcyjne Cu Grupy KGHM miała Sierra Gorda, gdzie zanotowano wzrost produkcji w relacji do lipca 2017 r. o 9%.

- Produkcja srebra wyniosła 109,3 t, co oznacza spadek w relacji do lipca 2017 o 9%. Spadek jest skutkiem planowanego postoju remontowego Wydziału Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi 'Głogów', który rozpoczął się w czerwcu i był kontynuowany przez pierwsze 5 dni lipca br.

- Produkcja TPM wyniosła 14,2 tys. troz, spadek o 18% w stosunku do wielkości produkcji zrealizowanej w lipcu 2017 r. dotyczył KGHM Polska Miedź S.A. (remont Wydziału Metali Szlachetnych HM 'Głogów') oraz Sierra Gorda, przy niewielkim wzroście produkcji w KGHM International.

- Produkcja molibdenu wyniosła 1,5 mln funtów, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do lipca 2017r. W przypadku kopalni Sierra Gorda większy wolumen produkcji Mo determinowany był wyższym wolumenem przerobionej rudy" - czytamy w komunikacie.

W okresie od stycznia do lipca 2018 r. produkcja miedzi płatnej Grupy KGHM kształtowała się powyżej wielkości założonej w budżecie, natomiast produkcja srebra była zgodna z budżetem. W odniesieniu do metali szlachetnych zanotowano wzrost w relacji do planowanej wielkości, natomiast w zakresie molibdenu niewielki spadek. W okresie siedmiu miesięcy 2018 r. wolumen sprzedaży metali został zrealizowany zgodnie z budżetem, podała dalej spółka.

"Wyniki sprzedaży Grupy KGHM w lipcu 2018 r. rok do roku:

- Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 54,4 tys. ton i była większa o 9% w porównaniu do lipca 2017 r.

- Sprzedaż srebra wyniosła 115,3 ton i była większa o 36% w porównaniu do lipca 2017 r.

- Sprzedaż TPM wyniosła 10,8 tys. troz i była mniejsza o 29% w porównaniu do lipca 2017 r.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,4 mln. funtów i była mniejsza o 30% w porównaniu do lipca 2017 r." - czytamy także.

KGHM International:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 4,8 tys. ton i była niższa o 0,7 tys. ton (-13%) w porównaniu do sprzedaży w lipcu 2017r. Głównym czynnikiem był niższy wolumen sprzedaży katod Franke i Carlota w porównaniu do 2017r.

- Sprzedaż TPM wyniosła 4,8 tys. troz i była wyższa o 0,4 tys. troz (10%) w porównaniu do sprzedaży w lipcu 2017. Miało to związek z wyższą sprzedażą TPM z Sudbury w lipcu 2017r.

- Sprzedaż srebra wyniosła -0,06 ton i była niższa o 0,35 ton w porównaniu do sprzedaży w lipcu 2017r. Miało to głównie związek ze skorygowaniem w lipcu 2018 prowizorycznych zawartości srebra w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,04 mln funtów i była niższa o 0,07 mln funtów (-62%) w porównaniu do sprzedaży w lipcu 2017r. Miało to związek ze zmniejszoną produkcją molibdenu w kopalni Robinson

Sierra Gorda (55%):

- Sprzedaż miedzi wyniosła 5,8 tys. ton i była wyższa o 2,5 tys. ton (74%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 1,4 mln funtów i była niższa o 0,54 mln funtów (-28%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej ze względu na niższą produkcję.

- Sprzedaż srebra wyniosła 1,5 ton i była wyższa o 0,3 ton (30%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej.

- Sprzedaż TPM wyniosła 2 tys. troz i była niższa o 0,3 tys. troz (-12%) w stosunku do sprzedaży rok wcześniej, podano także.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. W 2016 r. grupa wyprodukowała 677 tys. ton miedzi płatnej i 1,2 tys. ton srebra metalicznego. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)