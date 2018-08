CCC oczekuje 1 mld zł przychodów z e-commerce w br., 1,5 mld zł w 2019 r.



Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - CCC oczekuje, że przychody ze sprzedaży w e-commerce osiągną poziom 1 mld zł, a w kolejnym roku mogą wzrosnąć o kolejne 0,5 mld zł, poinformował prezes Dariusz Miłek.

"Sprzedaż bardzo dynamicznie nam rośnie - idziemy na 1 mld zł przychodu z e-commerce w tym roku, a w przyszłym dojdzie nam pewnie 0,5 mld zł więcej" - powiedział Miłek podczas konferencji prasowej.

Dodał, że w związku z tym spółka zakupiła działkę pod budowę nowego centrum logistycznego.

"Budowa będzie prowadzona etapami, ale bez nowego centrum w oparciu o robotyzację nie będziemy w stanie zwiększać sprzedać" - powiedział Miłek.

"Sprzedaż online rośnie dynamicznie z kwartału na kwartał. Rośnie udział sprzedaży na nowych rynkach m.in. w Hiszpanii i we Włoszech. Dołączamy kolejne rynki - właśnie pierwsze wysyłki dotarły do klientów we Francji. Liczymy, że w przyszłym roku dołączymy Szwajcarię" - powiedział wiceprezes Marcin Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Dodał, że spółka jest w procesie zamknięcia sklepów nierentownych - szczególnie dotyczy to 7 sklepów niemieckich, które zostaną zamknięte w ciągu najbliższych 6 miesięcy. "Rośnie nam jednak marża na tym rynku m.in. dzięki tym działaniom" - podkreślił.

"Myślałem, że pomimo wielu optymalizacji uda nam się osiągnąć lepsze wyniki w Niemczech, ale po słabym marcu wciąż wychodzimy z tego, teraz jest stabilnie" - wskazał Miłek.

Czyczerski zwrócił uwagę, że rośnie marża brutto.

"Marża brutto w segmencie offline jest najwyższa od wielu lat i wynosi obecnie 55,8%, a w całej grupie wzrosła ona o 1,6 pkt proc. kw/kw na 53,8%" - powiedział wiceprezes.

Zdaniem Miłka, pogoda w I połowie roku miała wpływ na marże. "Liczymy w przyszłości na duże lepsze marże" - dodał prezes.

Jak wskazał Czyczerski, wskaźnik dług netto/EBITDA w II kw. wyniósł 1,1x i spółka zmierza do celu 1,0x. "Wskaźnik ten nadal będziemy poprawiać, pomimo ambitnego planu akwizycyjnego" - dodał wiceprezes.

"Jeżeli chodzi o inwestycje, to jesteśmy mniej więcej w połowie naszego 3-letniego planu transformacji w międzynarodowego lidera. Na ekspansję M&A w tym roku wydamy łącznie 270 mln zł [na koniec czerwca wydano 170 mln zł], na ekspansję organiczną około 150 mln zł (85 mln zł), 100 mln zł na logistykę (25 mln zł) i 30 mln zł na IT (20 mln zł)" - wymienił Czyczerski.

Wiceprezes wyjaśnił, że łączna kwota 270 mln zł na M&A zawiera zakomunikowane wcześniej 4 akwizycje, cześć bowiem kwot nie przeszła jeszcze przez rachunek wyników.

Czyczerski dodał, że spółka realizuje obecnie około 56 projektów w e-commerce, które w przyszłości wpłyną pozytywnie na wyniki sprzedaży.

Jak podała spółka w materiałach prasowych, zrealizowano 55% inwestycji z szacowanych około 550 mln zł na ten rok.

"Myślę, że niebawem zostaniemy największym w regionie odbiorcom butów markowych. Będziemy działać jako grupa również na rynku szwajcarskim" - zapowiedział Miłek.

Jego zdaniem, na międzynarodowym rynku w branży trwa kryzys i wiele spółek szuka okazji biznesowych. "Po przejęciu Vogele mieliśmy szereg wizyt różnych innych sieci, gdyż trwa obecnie konsolidacja na rynku" - powiedział Miłek.

Po przejęciu grupy kolarskiej prezes liczy na dodatkowe okazje reklamowe i udział grupy kolarskiej w największych imprezach sportowych.

"Na sport wydatki zwiększą się dwukrotnie, ale mieliśmy duże oszczędności na innych działaniach i nie będzie tego specjalnie widać w wynikach" - powiedział Miłek.

16 lipca 2018 r. CCC podpisało wstępną umowę dotyczącą zaangażowania CCC w nowym zespole, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2019. Tym samym grupa zmieni nazwę na CCC. Dodatkowym sponsorem obok CCC, będzie m.in. szwajcarska marka TAG Heuer.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)