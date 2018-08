Ultimate Games ma umowę wydawniczą na wydanie min. 3 gier o tematyce sportowej



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Ultimate Games zawarł umowę wydawniczą ze Sports Games, podała spółka. Na mocy powyższej umowy spółka będzie odpowiedzialna za marketing i wydanie minimum 3 gier o tematyce sportowej na platformach mobilnych tj. Android/ iOS, a docelowo także na PC i konsole.

"Kluczową i pierwszą grą do wydania jest 'Weightlifting'. To pierwsza na świecie gra mobile o podnoszeniu ciężarów, w której gracze z całego świata wcielą się w jednego z 30 najsłynniejszych zawodników i zawodniczek olimpijskiego podnoszenia ciężarów i gwiazd organizacji CrossFit. W produkcji znajdą się postacie m.in. 8 Mistrzów Olimpijskich oraz wielu Mistrzów Świata, Europy, Azji czy USA" - czytamy w komunikacie.

Dwa kolejne tytuły to: "CrossGame" - pierwsza na świecie gra mobile o treningu typu "cross", w której gracz wcieli się w jednego z 20 najsłynniejszych zawodników na świecie oraz "Athletics" - gra lekkoatletyczna, pokazująca kilkanaście dyscyplin sportowych, w których gracze będą mogli wybrać swoją postać spośród kilkudziesięciu różnych gwiazd lekkiej atletyki. Wśród dyscyplin znajdą się: biegi sprinterskie, biegi średnie, biegi długie, pchnięcie kulą, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem, skok wzwyż, skok w dal, trójskok oraz skok o tyczce, podano również.

Premiera pierwszej z gier, tj. "Weightlifting" planowana jest na 2019 r.

W zamian za działania opisane w umowie spółce Ultimate Games przysługuje określony procent zysków ze sprzedaży gier, podano także.

"Zakontraktowanie kolejnych gier do wydania przez emitenta to ważny element przyjętego modelu działania spółki polegającego na produkcji i wydawaniu wielu tytułów w ciągu roku na różne platformy tj. PC, mobile, konsole" - przypomniano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)