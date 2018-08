Vercom z grupy R22 może dokonać jednej-dwóch akwizycji do końca roku



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Vercom, spółka z grupy technologicznej R22, może do końca br. przeprowadzić akwizycje jednej lub dwóch spółek, poinformował prezes Krzysztof Szyszka.

"Planujemy, że uda nam się jeszcze w tym roku również spółkę technologiczną do naszego zestawu dołączyć, po to by tworzyć ekosystem uzupełniających się rozwiązań" - powiedział Szyszka podczas konferencji prasowej, nawiązując do niedawnej akwizycji spółki Appchance.

"Poza tym planujemy akwizycje w naszym obszarze podstawowym - mailowo-smsowym" - dodał.

"Jako Vercom będziemy rozwijać usługi, które mamy i wychodzić za granicę. Do końca roku prawdopodobnie uzupełnimy nasze portfolio o 1-2 spółki technologiczne, w bardzo podobnym modelu, w którym dochodzimy do większości [udziałów; jak w przypadku Appchance] w pewnym okresie czasu" - kontynuował prezes.

Jako rynki zagraniczne, na których Vercom chce "zaistnieć ze swoimi podstawowymi usługami w krótkim czasie" Szyszka wymienił Niemcy i Skandynawię.

W ubiegłym tygodniu R22 podała, że Vercom, oferujący usługi w obszarze omnichannel communication, inwestuje w Appchance - działający na rynkach międzynarodowych software house. Vercom podpisał umowę inwestycyjną, na podstawie której w tym roku obejmie 23% udziałów, a dzięki kolejnym transakcjom udział ten może wzrosnąć do 64%. Inwestycja pozwoli grupie na rozszerzenie kompetencji w technologiach mobilnych i zaoferowanie klientom nowych produktów i usług, sprzedawanych globalnie w modelu SaaS.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta.

(ISBnews)