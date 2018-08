CD Projekt miał 52,43 mln zł zysku netto, 61,3 mln zł EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - CD Projekt odnotował 52,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 118,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 61,3 mln zł wobec 143,25 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,43 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 254,82 mln zł rok wcześniej.

Największy wpływ na wyniki grupy kapitałowej CD Projekt w pierwszym półroczu 2018 r. miała sprzedaż gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Krew i Wino oraz Serca z Kamienia. Drugim najważniejszym produktem w omawianym okresie był Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, który na dzień publikacji niniejszego sprawozdania pozostaje w fazie publicznych beta testów oraz jest poddawany modyfikacji w ramach ogłoszonego w kwietniu 2018 r. projektu Homecoming. Od strony produkcyjnej największe realizowane w pierwszym półroczu 2018 r. nakłady dotyczyły gry Cyberpunk 2077, Gwinta oraz dodatku Wojna Krwi, podano w raporcie.

"W omawianym okresie 95,8% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej CD Projekt pochodziło z działalności eksportowej. W pierwszym półroczu 59,0% sprzedaży realizowanej było do odbiorców w Ameryce Północnej, a 29,4% do odbiorców z Europy. W omawianym okresie 91% sprzedaży Grupy odpowiadało cyfrowej dystrybucji realizowanej za pośrednictwem GOGa oraz zewnętrznych platform takich jak Steam, PlayStation Store, Xbox Games Store, Origin, Amazon, Humble Bundle czy App Store" - czytamy w raporcie.

"W pierwszej połowie tego roku nie przewidywaliśmy premier nowych produktów, stąd największy wpływ na przychody i wynik netto Grupy miała dalsza wysoka sprzedaż Wiedźmina 3: Dziki Gon wraz z dodatkami oraz sprzedaż w ramach platformy GOG.com i GOG Galaxy. Uzyskane wyniki są jednoznacznym potwierdzeniem, że gracze dalej z chęcią sięgają po nasze tytuły" – powiedział wiceprezes CD Projekt ds. finansowych Piotr Nielubowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka podała, że pomimo braku premier, ostatnie miesiące były niezwykle intensywnym okresem w rozwoju Grupy. Tuż przed największymi na świecie targami branżowymi – Electronic Entertainment Expo (E3) w Los Angeles – na zwieńczenie konferencji Microsoftu zaprezentowany został nowy trailer gry „Cyberpunk 2077".

"Opublikowany zwiastun wywołał bardzo entuzjastyczne reakcje graczy na całym świecie i był najchętniej oglądanym materiałem, jaki do tej pory opublikowaliśmy. W czasie trwania targów – zarówno E3, jak i późniejszego Gamescom w Kolonii – przeprowadziliśmy dziesiątki godzinnych pokazów fragmentu gry, na które zaprosiliśmy partnerów biznesowych i media z całego świata. Otrzymaliśmy ogrom pozytywnych opinii i relacji, a wczoraj opublikowaliśmy film prezentujący całość dema, więc każdy może wyrobić sobie własne zdanie – dodaje. Do tej pory „Cyberpunk 2077" zdobył ponad 100 nagród m.in. od tak prestiżowych mediów jak amerykański IGN, GameSpot, czy Game Informer" - dodał prezes Adam Kiciński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 53,55 mln zł wobec 105,93 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)