Famur ma umowy na dzierżawę kombajnów PGG za maks. 124,6 mln zł netto



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Famur podpisał z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowy na dzierżawę kombajnów chodnikowych za łącznie maksymalnie 124,59 mln zł netto, podał Famur.

"Gwarantowany okres dzierżawy każdego kombajnu chodnikowego wynosi 1000 dni kalendarzowych. Umowa obowiązuje dla zapotrzebowań przekazanych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. z możliwością przedłużenia tego okresu w przypadku, gdy jej wartość nie zostanie wykorzystana, nie dłużej jednak niż do końca czerwca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lipca br. PGG wybrała oferty Famuru w przetargu pn. "Dzierżawa kombajnów chodnikowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - dostawy planowane do realizacji do końca 2019 roku".

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

Polska Grupa Górnicza jako spółka celowa powstała w celu przejęcia majątku i zobowiązań Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa sprzedaży na rzecz PGG Sp. o.o. przedsiębiorstwa KHW S.A., w skład którego wchodzą Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła", Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic", Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" oraz Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek", a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną.

