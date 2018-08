ZA Puławy miały 0,9 mln zł straty netto, 22 mln zł straty EBIT w II kw. 2018



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" odnotowały 0,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 27,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 22,02 mln zł wobec 30,37 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 848,96 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 787,93 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 91,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 165,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 759,45 mln zł w porównaniu z 1 790,99 mln zł rok wcześniej.

"W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży: Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. były mniejsze o 31,5 mln zł (tj. o 1,8%), w tym: z tytułu sprzedaży krajowej o 3,5 mln zł (tj. o 0,3%), a z tytułu sprzedaży za granicę o 28,0 mln zł (tj. o 4,2%). W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano: w grupie kapitałowej [...]:

- wzrost przychodów ze sprzedaży 'podstawowych produktów chemicznych' o 34,0 mln zł (tj. o 5,2%) - głównie z tytułu wyższych wolumenów i cen sprzedaży melaminy oraz wyższych wolumenów sprzedaży kaprolaktamu;

- spadek przychodów ze sprzedaży pozostałej o 0,7 mln zł (tj. o 0,4%);

- spadek przychodów ze sprzedaży w grupie 'podstawowe produkty nawozowe' o 64,8 mln zł (tj. o 7,0%) - za sprawą niższych cen i wolumenów sprzedaży większości nawozów" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 102,01 mln zł wobec 180,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.

