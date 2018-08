PCM miało 1,97 mln zł zysku netto, 2,82 mln zł zysku brutto w II kw. 2018 r.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odnotowało 1,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2018 r. wobec 9,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 2,82 mln zł wobec 12,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 165,57 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 151,3 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 8,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 21,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 342,55 mln zł w porównaniu z 299,73 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe r/r są zdecydowanie niższe. Wpływ na wyniki półrocza ma zdecydowania słabszy drugi kwartał 2018, w którym spółka odnotowała 2 mln zł zysku netto w porównaniu 9,6 mln zł zysku netto rok wcześniej. Spadek wyników wynika głównie z ujemnych marży na amortyzacji i remarketingu. Są one konsekwencją spadku cen na rynku samochodów używanych w tym roku. Historycznie realizowaliśmy stabilne wyniki na sprzedaży samochodów pokontraktowych. W ostatnich 2-3 kwartałach odnotowaliśmy wzrost importu samochodów używanych z zagranicy (głównie z silnikiem Diesel) oraz większą podaż samochodów pokontraktowych z naszego rynku. Te 2 czynniki istotnie wpłynęły na ceny i w efekcie na realizowane przez spółkę marże. Zakładamy, że taka sytuacja może się utrzymać w ciągu kilku kwartałów, jednakże nie wpływa ona na pozostałe działania sprzedażowe" - skomentował prezes Jakub Kizielewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 13,76 mln zł wobec 26,99 mln zł zysku rok wcześniej.

W I połowie 2018 roku Grupa Masterlease sfinansowała dla swoich klientów 6 597 samochodów. Jest o wynik zgodny z planem, który w skali roku zakłada dostarczenie przez grupę 13 200 samochodów, podano także.

"Jesteśmy zadowoleni z naszej aktywności sprzedażowej. Na początku roku założyliśmy sobie ambitny plan dostaw, który po pierwszych 6 miesiącach tego roku, zrealizowany jest w 50%. Obserwujemy w dalszym ciągu rosnące zainteresowanie produktami kierowanymi do klientów detalicznych (Abonament) oraz dalszy rozwój produktów leasingu z usługami dodatkowymi dedykowanymi dla segmentu MŚP. Zakładamy, że rynek sprzedaży nowych samochodów w dalszym ciągu będzie silny, co powinno wspierać naszą aktywność sprzedażową" - wskazał wiceprezes Konrad Karpowicz.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

