Medicalgorithmics miało 2,44 mln zł zysku netto, 3,77 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 3,77 mln zł wobec 16,47 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,22 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 61,1 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2018 r. spółka miała 6,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 93,71 mln zł w porównaniu z 102,52 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 roku przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 93,7 mln zł i spadły o 8,8 mln zł (-9%) w stosunku do I półrocza 2017 roku. Przyczyną jest przede wszystkim spadek średniego kursu dolara o 10% przekładający się na ok. 9,9 mln zł (-10%) mniejsze przychody Grupy oraz spadek przychodów od pozostałych partnerów, z wyłączeniem Medi-Lynx, w kwocie 4,4 mln zł (-4%). Spadki te zostały częściowo skompensowane przez organiczny wzrost przychodów w Medi-Lynx w kwocie 5,4 mln zł (+5%)" - czytamy w raporcie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 7,1 mln zł wobec 3,67 mln zł straty rok wcześniej.



Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.



(ISBnews)