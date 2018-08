Mercator Medical miał 5,55 mln zł zysku netto, 9,47 mln zł zysku EBIT w I półr.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Mercator Medical odnotował 5,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,47 mln zł wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,13 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 149,3 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2018 r. grupa kapitałowa Mercator Medical zwiększyła przychody ze sprzedaży w ujęciu rok do roku o 19,4% (tj. 28,9 mln zł). To dowód na efektywność przyjętej strategii sprzedażowej oraz kontynuacja długoterminowego trendu wzrostowego. Poszczególne agregaty sprzedaży kształtowały się następująco:

• Zwiększyła się sprzedaż produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii (rękawice diagnostyczne, zarówno wytworzone z lateksu naturalnego, jak i syntetycznego) - o 60,1% rdr.

• Zwiększyły się przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (nabywane głównie od dostawców zewnętrznych rękawice medyczne, włóknina i opatrunki) - o 2,3% rdr" - czytamy w raporcie.

Sprzedaż wzrosła we wszystkich grupach asortymentowych, najbardziej w rękawicach (+19,4%) oraz włókninie (+17,4%). W przypadku grupy opatrunki wzrost wyniósł 6,6 %. Struktura sprzedaży nie zmieniła się istotnie, wciąż na czele znajdują się rękawice, które stanowią ponad 91% przychodów ze sprzedaży, przy udziale rękawic diagnostycznych w przychodach bliskim 85%, podano także.

"Największe przyrosty dotyczyły takich krajów jak USA (należy tutaj uwzględnić także klienta amerykańskiego w Malezji), Arabia Saudyjska oraz Hiszpania dla segmentu produkcja oraz Polska, Ukraina oraz Europa Zachodnia dla segmentu dystrybucja. Istotny spadek zanotowany został w Rosji (o czym mowa w rozdziale 4.2), Węgier (w 2017 r. grupa dokonywała dostaw na bazie przetargu centralnego, który nie został na nowo rozstrzygnięty) oraz Tajlandii, gdzie grupa podjęła decyzję o rezygnacji z obsługi lokalnego przetargu" - czytamy dalej.

W najważniejszej dla grupy linii produktowej, rękawicach diagnostycznych, sprzedaż ilościowa zwiększyła się o 32,2%, podkreślono także.

"W I półroczu 2018 r. widoczny był wzrost marży brutto na sprzedaży towarów z 19,4% w I półroczu 2017 r. do 24,8% w I kw. 2018 r. Poprawa wynika z nacisku położonego na poprawę cen nabycia, ma również związek z osłabieniem dolara amerykańskiego do złotego" - wskazano dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 6,08 mln zł wobec 3,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)