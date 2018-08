Kurs akcji T-Bull nie zmienił się na debiucie na rynku głównym GPW



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Akcje spółki T-Bull zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji nie zmienił się wobec ceny odniesienia i wyniósł 44,4 zł, zaś kurs praw do akcji (PDA) spadł o 5,6% do 47,2 zł.

Ok. godz. 9:10 kurs wynosił akcji 43,6 zł po spadku o 1,8%, zaś PDA - 43,4 zł po spadku o 13,2%.

Do obrotu wprowadzono 560 100 akcji serii B, D i E oraz 37 889 PDA serii F.

T-Bull dołączył do grona spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w 2016 r. 22 czerwca 2018 r.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P).

(ISBnews)