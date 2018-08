T-Bull oczekuje rychłego wejścia do Chin i na platformę Steam



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - T-Bull spodziewa się w najbliższym czasie umowy z partnerem na rynku chińskim, poinformował ISBnews członek zarządu Damian Fijałkowski. Ponadto zakłada wejście na Steam do końca roku.

"Spodziewamy się, że w najbliższym czasie nastąpi domknięcie kwestii formalnych z partnerem na rynku chińskim. 'Top Speed' będzie pierwszym tytułem na tym rynku" - powiedział ISBnews Fijałkowski.

Dodał, że firma zakłada, że będzie obecna na platformie Steam do końca roku.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Dziś spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW, przenosząc się z NewConnect.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)