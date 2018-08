Erbud zmodernizuje OSiR w Tomaszowie Lubelskim za 26,3 mln zł netto



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Erbud zawarł umowę z władzami Tomaszowa Lubelskiego na modernizację budynków i rozbudowę Ośrodka Sportu i Rekreacji (OSiR) za 26,28 mln zł netto, podała spółka.

"Roboty budowlane obejmą remont budynków OSiR oraz wykonanie krytej pływalni. Modernizacja realizowana jest w ramach I etapu zamówienia publicznego - 'Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim'" – czytamy w komunikacie.

Terminy realizacji kontraktu to 15.10.2020 r

Wartość kontraktu to 26 279 600 zł netto (32 323 908 zł brutto), podano także.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (razem) sięgnęły 1,8 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)