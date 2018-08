PGNiG podtrzymuje prognozę wydobycia 3,8 mld m3 gazu w Polsce w l. 2018-2019



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowie i Gazownictwo (PGNiG) podtrzymuje prognozę wydobycia w Polsce 3,8 mld m3 gazu ziemnego rocznie w latach 2018-2019 oraz plany pozyskania nowych złóż w Norwegii, podała spółka.

"Prognozowane wydobycie w Polsce w latach 2018-2019 to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy) rocznie, natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem - odpowiednio: 820 tys. ton w 2018 r. i 784 tys. ton w 2019 r." - czytamy w raporcie półrocznym.

Spółka planuje zagospodarowanie co najmniej 6 odwiertów i podłączenie co najmniej 8 odwiertów (głównie w rejonie działalności Oddziału w Sanoku) na terenie Polski do końca 2018 r. Ponadto, prowadzone będą prace modernizacyjne oraz rozbudowa istniejących instalacji i kontynuowane będą prace nad projektem Geo-Metan, wykorzystującym technologie szczelinowania do pozyskania metanu z pokładów węgla kamiennego.

Poprzez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway grupa kontynuuje także wydobycie węglowodorów i zagospodarowanie złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

"W najbliższej perspektywie znajduje się analiza wyników testu produkcyjnego na złożu Fogelberg i potencjalne przygotowanie planu zagospodarowania w przypadku pozytywnych wyników testu. Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2-3 lata. Spółka nie wyklucza pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów w celu zapewnienia strategicznych dostaw gazu z kierunku północnego" - czytamy dalej.

Z kolei w Pakistanie na II połowę 2018 r. zaplanowano wykonanie kolejnego otworu eksploatacyjnego Rehman-5. Równocześnie rozpoczną się prace wiertnicze na kolejnych otworach eksploatacyjnych Rizq-3 i Rehman-6 w celu rozbudowy mocy instalacji wydobywczych i podłączenia kolejnych otworów do eksploatacji. Ponadto, na obszarze złoża Roshan-1 zostaną podjęte prace sejsmiczne 2D i 3D.

"Na obszarze złoża Roshan-1 planowane są badania sejsmiczne 2D i 3D, na dwóch kolejnych perspektywicznych strukturach W1 i W2. Rozwiercanie tych struktur jest planowane na lata 2020 i 2021, po zakończeniu prac sejsmicznych" - wskazano także w raporcie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)