eobuwie.pl otwiera sklep stacjonarny w Poznaniu, planuje w Warszawie i Lubinie



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - eobuwie.pl - należące do Grupy CCC - otwiera dziś sklep stacjonarny w Poznaniu. Spółka zapowiedziała, że w październiku otworzy kolejne sklepy - w Warszawie i Lubinie.

"30 sierpnia w Posnanii eobuwie.pl otwiera kolejny sklep w przełomowym formacie. Marka zaproponuje klientom poznańskiego centrum handlowego nowatorski sposób kupowania butów. Zamiast oglądać towar na półkach, będą zamawiać produkty na sklepowych tabletach lub własnych urządzeniach mobilnych" - czytamy dalej.

Nowością wprowadzaną przez sieć wraz z uruchomieniem salonu w Posnanii, będą kioski self service, służące do błyskawicznego odbierania zamówień złożonych online, podano także.

"Poznański salon jest elementem ekspansji sieci, na jaką zdecydowało się eobuwie.pl, po sukcesie konceptu we wrocławskiej Magnolia Park. W październiku do listy miast, gdzie marka otworzy swoje sklepy dołączą Warszawa i Lubin" - czytamy w komunikacie.

W ostatnich miesiącach uruchomiła działalność we Francji, Włoszech oraz Hiszpanii. Polska firma jest więc łącznie obecna już na 14 europejskich rynkach. Poza wymienionymi powyżej są to rynki: polski, czeski, słowacki, niemiecki, rumuński, węgierski, ukraiński, bułgarski, litewski, grecki oraz szwedzki , przypomniano także w materiale.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)