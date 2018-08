IMC wypłaci 0,34 euro na akcję dywidendy zaliczkowej



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - IMC wypłaci 0,34 euro na akcję zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, podała społka.

"Dywidenda zaliczkowa w wysokości 0,34 euro na akcję, zatwierdzona przez radę dyrektorów, zostanie wypłacona 14 września 2018 r. akcjonariuszom wpisanym do rejestru na dzień 7 września 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W czerwcu br. IMC podał, że rozważa możliwość wypłaty śródrocznej dywidendy na kwotę ok. 13 mln USD po podsumowaniu wyników I półrocza.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

(ISBnews)