PKO Ubezpieczenia zebrały 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I półr.



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - PKO Ubezpieczenia zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto w I poł. 2018 r., w tym spółka życiowa - 253,7 mln zł, a spółka majątkowa - 281,8 mln zł.

"Po sześciu miesiącach bieżącego roku PKO Ubezpieczenia osiągnęło wynik finansowy netto na poziomie 29,1 mln zł - ponad dwukrotnie przewyższając wynik osiągnięty w analogicznym okresie w 2017 r. Spółki w pierwszym półroczu 2018 r. zebrały łącznie 535,5 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 253,7 mln zł, a spółka majątkowa 281,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Osiągnięte rezultaty finansowe to efekt bardzo dobrego wyniku technicznego w produktach majątkowych oraz wyniku inwestycyjnego na środkach własnych i konsekwencja optymalizacji modelu operacyjnego przeprowadzonej w 2017 r., która umożliwiła utrzymanie kosztów administracyjnych na niskim poziomie, wskazano.

Udział szkód likwidowanych w tzw. szybkiej ścieżce, z jak najmniejszym zaangażowaniem klienta, zwiększył się z 30% w 2017 r. do 50% na koniec pierwszego półrocza 2018 r. W I połowie 2018 r. Towarzystwo wypłaciło blisko 19 mln zł świadczeń z produktów ochronnych, co stanowi wzrost o 25% r/r, podano także.

"Mamy jasno sprecyzowane plany dotyczące rentownej działalności. Skupiamy się nie tylko na poszerzaniu naszej oferty ubezpieczeń, ale też chcemy być liderami zachodzących zmian w rozwoju nowych technologii w branży ubezpieczeniowej. W tym celu powołaliśmy zespół innowacji, który będzie odpowiedzialny za rozwiązania Insurtech. Klienci oczekują coraz większej satysfakcji z ochrony ubezpieczeniowej - przyjaznego doświadczenia w zakupie i dostępności ubezpieczeń. Dokładamy starań, aby wprowadzane przez nas innowacje służyły temu jak najlepiej" - powiedział prezes Sławomir Łopalewski, cytowany w komunikacie.

PKO Ubezpieczenia ma już ponad 1,5 mln klientów, w tym 778 tys. stanowią klienci spółki życiowej, z kolei spółka majątkowa obsługuje już ponad 734 tysiące osób.

"Towarzystwo zakłada utrzymanie realizowanego tempa rozwoju i wysokiego wyniku finansowego w kolejnych kwartałach. Najbliższe działania przewidują koncentrację na dalszym udoskonalaniu obecnej oferty produktów powiązanych, poszukiwaniu nowych i oczekiwanych przez klientów produktów ubezpieczeniowych oraz na rozwoju obsługi poprzez m.in. wykorzystanie nowych technologii" - czytamy dalej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)