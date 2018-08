PGNiG liczy na sprzedaż gazu na Ukrainę w br. zbliżoną do poziomu z 2017 r.



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że sprzedaż gazu na Ukrainę będzie w tym roku podobna do zeszłorocznej, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

"Sprzedaż gazu na Ukrainę wyniosła ponad 220 mln m3 w I półroczu. Jest to minimalny spadek r/r, ale nic nie wskazuje, by sprzedaż do końca roku bardzo odbiegała od zeszłorocznej" - powiedział Woźniak podczas konferencji prasowej.

"Bierzemy udział w kolejnych przetargach na dostawy gazu [na Ukrainie]" - dodał wiceprezes.

Sprzedaż gazu przez PGNIG na Ukrainę w 2017 r. wzrosła dwukrotnie, tj. do ponad 700 mln m3 rocznie.

PGNiG dostarcza gaz do ukraińskich odbiorców od sierpnia 2016 roku poprzez bezpośredni interkonektor gazowy.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, importem i eksportem gazu ziemnego, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)