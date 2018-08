Zysk operacyjny wyniósł 30,98 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 43,48 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5,8 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2018 r. spółka miała 24,92 mln zł zysku netto w porównaniu z 0,27 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 45,73 mln zł w porównaniu z 8,67 mln zł rok wcześniej.



EBITDA w I półroczu wyniosła 31,57 mln zł wobec 3,96 mln zł rok wcześniej.



"W tym okresie swoją premierę miał "Frostpunk", czyli największa i zarazem najdroższa w naszej historii gra, nad którą pracowaliśmy przez wcześniejsze kwartały. Premiera wypadła imponująco. "Frostpunk" błyskawicznie znalazł się na czołówkach list bestsellerów najważniejszych światowych platform cyfrowych, na czele ze Steam. Po zaledwie 66 godzinach od rozpoczęcia sprzedaży fani kupili 250 tys. kopii "Frostpunka" co z nawiązką pokryło nasze wydatki na stworzenie tego tytułu. Gra cały czas sprzedaje się bardzo dobrze co, mając na uwadze plany związane z dalszym rozwojem, pozwala oczekiwać, że jej cykl życia będzie długi. Tym samym "Frostpunk", jeszcze przez szereg kwartałów powinien zapewniać spółce solidne przychody" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.



"Bardzo dobra sprzedaż „Frostpunka" i „Moonlightera" oraz utrzymujące się na satysfakcjonującym poziomie przychody ze sprzedaży „This War of Mine" sprawiły, że w I półroczu 2018 roku 11 bit studios S.A. wypracowało rekordowe wyniki w swojej historii. W tym okresie przychody Spółki wyniosły 45,72 mln zł, zysk operacyjny 30,18 mln zł, a netto blisko 24,92 mln zł. Rentowność operacyjna sięgnęła zatem aż 66% a netto prawie 55,5%. Oba wskaźniki byłyby jeszcze wyższe gdyby nie konieczność zawiązania papierowych rezerw na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019 oraz rezerw na premie roczne dla załogi spółki. Wynik obciążały też rezerwy na tantiemy dla producenta „Moonlightera" z tytułu sprzedaży gry w I półroczu" - czytamy dalej.



Potwierdzeniem doskonałej kondycji finansowej 11 bit studios S.A. były też posiadane zasoby pieniężne. Na koniec czerwca spółka miała na kontach, lokatach bankowych oraz ulokowane w innych instrumentach finansowych łącznie ponad 51,3 mln zł. Do tej kwoty należy doliczyć prawie 12,7 mln zł należności handlowych, które są systematycznie konwertowane na gotówkę, podano także.



W bliższej przyszłości 11 bit studios będzie skupiać się m.in. na dalszym rozwoju "Frostpunka".



"Zintensyfikowane zostaną prace nad grą "Projekt 8" oraz dodatkami do "This War of Mine". Pion wydawniczy przygotowuje się do premiery gry "Children of Morta", która wzbudza duże zainteresowanie graczy i mediów co pozwala oczekiwać, że jej potencjał komercyjny będzie wysoki. W perspektywie kilku miesięcy "TWoM" zostanie wydany na bardzo szybko zdobywającą popularność konsolę Nintendo Switch. Na tę samą platformę trafią też "Beat Cop", "Moonlighter" oraz "Children of Morta" co potwierdza, że Spółka chce i potrafi wykorzystywać wszystkie okazje do monetyzowania swoich produkcji" - czytamy także.



11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.



(ISBnews)