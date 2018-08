T-Bull nawiązał współpracę z grupą Xiaomi i wchodzi na chiński rynek



Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - T-Bull zawarł umowę z Beijing Wali Internet Technologies Co. Ltd z grupy Xiaomi, która będzie odpowiedzialna za dystrybucję, marketing, promocję oraz obsługę gier T-Bulla w sklepie Xiaomi/Mi Game Center na rynku chińskim, tj. na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu), podała spółka.

Umowa dotyczy dwóch gier spółki:

- "Top Speed", która dotychczas została pobrana ponad 31,4 mln razy, przy czym średnia wartość transakcji na tej grze (rozumianej jako suma wartości wszystkich transakcji podzielona przez ich liczbę) w lipcu 2018 r. wyniosła 5,23 USD;

- "Top Speed 2", która zgodnie z założeniami spółki będzie istotnie atrakcyjniejsza od pierwszej części i której premiera zaplanowana jest na IV kwartał 2018 r., podano w komunikacie.

"Umowa na dystrybucję gier na platformie Mi Game Center pozwoli nam dotrzeć do konsumentów, do których wcześniej mieliśmy ograniczony dostęp. Największym źródłem pobrań naszych gier jest sklep Google Play, który jest tam po prostu niedostępny. W tej chwili z naszą ofertą możemy trafić do szerokiej grupy blisko 200 milionów azjatyckich graczy preferujących system Android. To ogromny potencjał biznesowy i szansa dla naszej spółki. Zakładamy, że jest to pierwszy etap naszej ekspansji do chińskich sklepów z aplikacjami mobilnymi" – powiedział współzałożyciel i prezes T-Bull Grzegorz Zwoliński, cytowany w materiale.

Sklep Xiaomi/Mi Game Center posiada ok. 200 mln zarejestrowanych użytkowników.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Dziś spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW, przenosząc się z NewConnect.

(ISBnews)