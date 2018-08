Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych



Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Colian Holding zdecydowali o skupie do 7,1 mln akcji własnych za kwotę do 29,45 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym postanawia o nabyciu przez spółkę do 7 100 000 w pełni pokrytych akcji własnych o wartości nominalnej 0,15 zł każda, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 30.06.2020 r." - czytamy w uchwale.

Łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane akcje własne została określona na nie więcej niż 29 450 000 zł, przy czym kwota ta obejmuje cenę zapłaty za akcje własne oraz koszty ich nabycia.

"Akcje własne będą nabywane przez spółkę za wynagrodzeniem ustalanym przez zarząd spółki, przy czym akcje własne nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 0,5 zł za jedną akcję własną ani za cenę wyższą niż 4,1 zł za jedną akcję własną" – czytamy dalej.

W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zdecydowano o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 29,45 mln zł. Na jego utworzenie przeznaczona zostanie odpowiednia kwota z zysków poprzednich lat obrotowych, znajdująca się na kapitale zapasowym.

Grupa kapitałowa Colian Holding S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)