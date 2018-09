Unibep: Unidevelopment buduje 1000 mieszkań, do końca roku przekaże 235 lokali



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Obecnie Unidevelopment prowadzi budowę ponad 1000 mieszkań, z czego w tym roku zostanie przekazanych do użytkowania 235 mieszkań, poinformował prezes Unibepu - głównego akcjonariusza (97,63%) spółki - Leszek Marek Gołąbiecki.

"Segment deweloperski Grupy Unibep znacząco poprawił swoją sprzedaż - w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła ona 115 mln zł w stosunku do 22 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Obecnie Unidevelopment prowadzi budowę ponad 1000 mieszkań, z czego w tym roku zostanie przekazanych do użytkowania 235 mieszkań. Spółka konsekwentnie buduje bank ziemi - na rynku warszawskim i poznańskim w najbliższych latach będzie miała do zaoferowania blisko 2900 mieszkań" - napisał Gołąbiecki w komentarzu do wyników za I półrocze.

Podkreślił, że w sierpniu Unidevelopment SA rozpoczął przedsprzedaż mieszkań w pierwszym projekcie deweloperskim w Bielsku Podlaskim. Generalnym wykonawcą inwestycji, która zostanie zbudowana w technologii realizowanej w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim, jest Unihouse Oddział Unibep SA.

"Dla Unihouse jest to pierwsza realizacja osiedla mieszkaniowego w Polsce (do tej pory ponad 2200 mieszkań wybudowaliśmy w Norwegii i Szwecji) - fabryka opracowała produkt na rynek krajowy" - wskazał prezes.

Unibecp poinformował, że segment działalności deweloperskiej odnotował bardzo dobre wyniki sprzedażowe i rentowności zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale roku 2018.

Rekordowa dla biznesu sprzedaż i w efekcie wyniki to skutek rozkładu przekazań mieszkań i lokali usługowych, jaki przypadł na bieżący okres. W analizowanym okresie na efektywność biznesu wpłynęła głównie sprzedaż z projektów w Warszawie, tj. II etap osiedla 360º (przy ul. Kapelanów), Dom Awangarda (przy ul. Szczęśliwickiej), GAMA (przy ul. Kondratowicza) oraz Zielony Sołacz (przy ul. Drzymały) w Poznaniu, podano w raporcie.

"Aktualnie w realizacji mamy dwa projekty w Poznaniu (Zielony Sołacz Etap II oraz osiedle Nowych Kosmonautów). Na rynku warszawskim deweloper rozpoczął realizację projektu Marywilska. W przygotowaniu w najbliższym okresie kolejne projekty. W wynikach grupy ich efekty będą w roku 2019-2010. W ramach grupy prowadzone są wspólne przedsięwzięcia deweloperskie, efekty których wykazywane są w działalności finansowej. Na rynku warszawskim w dzielnicy Ursus spółka, w której Unidevelopment SA posiada 50% udziałów realizuje taki projekt. Dotychczas w roku 2018 wyniki z tej działalności nie były znaczące. Ich istotny wzrost spodziewany jest w ostatnim kwartale 2018" - napisano też w materiale.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. W 2017 r. miała 1 629 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)