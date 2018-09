ML System miał 1,46 mln zł zysku netto, 2,23 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - ML System odnotował 1,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,23 mln zł wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej. Firma osiągnęła 5,9 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost do porównywalnego okresu poprzedniego roku o 28%.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 41,28 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 21,2 mln zł rok wcześniej.

"Rezultaty osiągnięte w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Poszerzenie o nowe obszary działania, mowa m.in. o kontraktach parasolowych z jednostkami samorządu terytorialnego (tzn. takich, gdzie beneficjentami unijnego wsparcia są osoby fizyczne) oraz realizowanych elektrowniach fotowoltaicznych, zaowocowało znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży. Biorąc pod uwagę 114 mln zł wartości portfela zamówień na 2018 r., w którego skład wchodzą zamówienia z obszaru BIPV oraz Smart City, gwarantujące relatywnie wyższą rentowność, zachowujemy optymizm względem wyników w całym roku" - skomentował prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Głównymi celami spółki na II półrocze bieżącego roku jest m.in. rozwój technologii kropek kwantowych, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego i wzrost sprzedaży eksportowej, podano także.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

(ISBnews)