Synektik zawarł kontrakty o wartości 12,66 mln zł w lipcu-sierpniu 2018 r.



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Łączna wartość zawartych przez Synektik w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT wyniosła 12,66 mln zł, podała spółka.

"Powyższe informacje zostały uznane przez zarząd Synektik SA za istotne i cenotwórcze, ponieważ wartość zawartych umów w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r. jest wyższa o ponad 20% od wartości aktywnych ofert na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT ('quota log') na dzień 30 czerwca 2018 r., podanej w sprawozdaniu finansowym, jak również jest wyższa o ponad 20% od wartości zawartych umów w okresie od 1 lipca do 31 września 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Wartość quota log na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi 7,2 mln zł, podano również.

Synektik powstał w 2001 roku, od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane były na NewConnect, a w październiku 2014 r. zadebiutowały na rynku regulowanym GPW.

(ISBnews)