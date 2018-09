PKO BP udostępnił platformę e-sklep oraz usługę asystenta firmowego



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski wprowadził usługę e-sklep, umożliwiającą założenie sklepu internetowego za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikację asystenta firmowego, zapewniającą pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę, podał bank.

PKO Bank Polski we współpracy z Shoplo wprowadził możliwość samodzielnego otwarcia sklepu internetowego z poziomu bankowości elektronicznej iPKO. Platforma jest zintegrowana ze wszystkimi największymi systemami płatności internetowych, a także z wieloma firmami przewozowymi i kurierskimi, podano w komunikacie.

Rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców planujących rozpoczęcie sprzedaży na szerszą skalę w internecie. Mogą oni skorzystać z gotowych szablonów lub stworzyć witrynę według własnego projektu.

"Platforma Shoplo umożliwia również m.in. generowanie szczegółowych raportów sprzedaży, segmentację bazy klientów oraz tworzenie akcji marketingowych zwiększających sprzedaż (np. produkt dnia, rabaty czy promocje). Z poziomu iPKO przedsiębiorca może śledzić informacje dotyczące stanu magazynowego produktów, nowych i zrealizowanych zamówień oraz zwrotów" - czytamy w komunikacie.

Rozwiązanie można bezpłatnie przetestować przez pierwsze 15 dni użytkowania. Aby korzystać z e-sklepu, należy posiadać konto firmowe w PKO Banku Polskim, które jest bezpłatne dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla klientów aktywnie korzystających z rachunków, podano także.

Nowym rozwiązanie dla klientów firmowych jest także asystent firmowy, zapewniający pełną kontrolę finansów firmy przez całą dobę dzięki bankowości online. Aplikacja połączona jest z kontem firmowym klienta prowadzonym w PKO BP, co umożliwia bieżącą kontrolę płynności i kosztów. Asystent firmowy to również kalendarz zdarzeń zintegrowany z płatnościami - powiadomienia (SMS lub e-mail) przypominają o konieczności opłacenia składek ZUS lub złożeniu deklaracji VAT. Dodatkowo, w aplikacji zapisywane są automatycznie kontakty do partnerów biznesowych, co w znacznym stopniu ułatwia dalszą współpracę.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)