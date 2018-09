11bit studios podtrzymuje, że spodziewa się dobrego bieżącego roku



Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - 11bit studios podtrzymuje, że spodziewa się dobrego bieżącego roku, poinformował prezes Grzegorz Miechowski. Spółka chce m.in. rozwinąć sprzedaż na konsolach.

"Źródeł przychodów cały czas raczej przybywa niż ubywa, więc spodziewamy się dobrego roku" - powiedział Miechowski na spotkaniu z dziennikarzami.

Przyznał, że "summer sale" był dość umiarkowany, ale uważa to za problem rynkowy.

"Wiele firm wskazywało, że sale był słabszy niż wcześniej. Niemniej oceniamy, że 'Frostpunk' nadal bardzo dobrze się sprzedaje - promocje idą bardzo dobrze. Podobnie jest z 'Moonlighter'" - wskazał Miechowski.

Podkreślił, że spółka bardzo dobrze radzi sobie w Chinach, ale musi walczyć na tym rynku ceną, co jest związane z jego stadium rozwoju.

"Uważam, że będziemy robić ciekawe rzeczy w kolejnych kwartałach. Zaczną się pojawiać ważniejsze aktualizacje 'Frostpunk' i oczekujemy pozytywnego wpływu na zainteresowanie tą grą. Pojawimy się z naszymi tytułami na Switch. 'Moonlighter' jest już w tym względzie bardzo zaawansowany, w 'This War of Mine' (TWoM) jest również dużo zrobione. W niedalekiej perspektywie pojawią się nowe scenariusze do TWoM. A będziemy mieli kolejne rzeczy do zapowiedzenia" - wymienił szef studia.

Ocenił jednocześnie, że "Frostpunk" będzie "spokojnie" sprzedawał się w horyzoncie czasowym, jak "TWoM", czyli ok. 4 lata. Z kolei zaznaczył, że spółka będzie pracowała, aby "rozwinąć sprzedaż" na konsolach.

„Powinniśmy pracować aby rozwinąć sprzedaż na konsolach. To ważny rynek, gdzie liczę na coraz większe pieniądze" – podkreślił.

Tymczasem segment wydawniczy nie ma póki co zbyt wielu nowych projektów na przyszły rok. "Nie jest łatwo z podażą nowych projektów. Rozmawiamy teraz, o ile zwiększyć budżet w tym segmencie" - wskazał Miechowski. Spółka chce docelowo, w ramach wydawnictwa, wprowadzać na rynek 3-4 tytuły rocznie.

W kwestii zawiązywanych rezerw na premie, z jego słów wynika że jeszcze w III kw. spółka zawiąże takowe, gdyż na premie trafia część (kilka procent) zysku. Rezerwa na premię w III kwartale będzie zależała od wysokości zysku jaki zostanie wypracowany w tym okresie. Premie zostaną wypłacone na koniec roku.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)